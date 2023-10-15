ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 والتي تم الإعلان عن ظهورها من أيام قليلة كي يتمكن المتقدمين من معرفة النتيجة خاصة بعد توقيع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي قرارات تعاقد المعلمين الجدد المتقدمين للسنة الأولى.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 وتفاصيل المسابقة الجديدة التي ستقام العام القادم 2024.

يمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 من خلال بوابة الوظائف الحكومية الموجودة هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

الضغط على ايقونة استعلام

ثم كتابة الرقم القومي للمعلم المتقدم

كتابة رقم التقديم

الضغط على كلمة استعلام.

أساسيات اختيار المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم

وفق تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم، فإن اختيار المعلمين المتقدمين ضمن مسابقة 30 ألف معلم تكون وفق اعتبارات محددة وهي:

من يتمتعون بمهارات مهنية

أن يكونوا ذو معارف متجددة

من لديهم قيم وسلوكيات مهنية سليمة

من لديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة

ودور هذه العوامل في بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

موعد مسابقة 30 ألف معلم 2024 المرحلة الثالثة

وفق الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن الجهاز من المقرر أن ينسق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث وسيكون ذلك في شهر يناير من العام الجديد 2024، ويكون التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية أيضا التابعة للجهاز.

وناشد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الراغبين في التقدم ومن لم يتوفقوا في مسابقة العام الأول والعام الثاني التقديم في المسابقة للعام الثالث مع ضرورة الاستعداد.