إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بـ4 محافظات جديدة فى هذا الموعد

يستعد الجهاز المركزى للـتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لإعلان نتائج اختبارات المتقدمين من محافظات السويس، جنوب سيناء، مطروح، القليوبية، لمسابقة 30 ألف معلم مساعد في نسختها الثانية، خلال الأسبوع الجاري، على أن يتواصل الإعلان عن نتائج باقي المحافظات تباعًا.

اختبارات مسابقة 30 ألف معلم مساعد

ويستأنف جهاز التنظيم والإدارة لمدة أسبوعين اختبارات المتقدمين من آخر 5 محافظات وهي: أسوان، قنا، الفيوم، سوهاج، المنوفية بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بالقاهرة، لتنتهى أعمال الامتحانات للمتقدمين من جميع محافظات الجمهورية فى 21 أكتوبر، التى استمرت لأكثر من شهرين خلال فترة بين 1 أغسطس و21 أكتوبر من العام الحالى 2023، للعام الثانى من مسابقة وزارة التربية والتعليم.

الانتهاء من تقييم المتقدمين فى 22 محافظة

وانتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من تقييم المتقدمين لاختبارات معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى 22 محافظة، وذلك على النحو التالى: القاهرة، الجيزة، السويس، جنوب سيناء، مطروح، القليوبية، شمال سيناء، بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الغربية، الوادى الجديد، البحيرة، بنى سويف، كفر الشيخ، الشرقية، أسيوط، المنيا، دمياط، الاسكندرية، الأقصر.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بدوره، أتاح التنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 بمحافظتى القاهرة والجيزة يوم الخميس الماضي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، مع فتح باب التظلم لمدة أسبوعين، وتبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 بتسجيل الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم الضغط على أيقونة استعلام التى تظهر أعلى الموقع الإلكترونى، وبعد ذلك قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم ورقم التقديم ثم تأكيد البيانات بالضغط على زر استعلام، لتظهر نتيجة المسابقة في غضون ثوان.