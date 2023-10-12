ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023، حيث يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، والسوشيال ميديا عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي السنة الأولى، استعدادًا لبدء التسكين والعمل خلال منتصف الأسبوع القادم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023، وموعد تعيين الناجحين رسميًا.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في منشور له من خلال الصفحة الرسمية علي موقع فيسبوك صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، عن ظهور نتيجة مسابقة لشغل وظائف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني ضمن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في محافظتي القاهرة والجيزة.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

وفي هذا السياق، يستطيع المعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023، من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx



خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

وفي سياق متصل، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

الخطوة الثانية "2": الضغط علي أيقونة "استعلام".

الخطوة الثالثة "3": إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

الخطوة الرابعة "4": الحصول على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2023.

موعد تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وفي هذا الإطار، وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الفائزين بـ"مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، استعدادًا لبدء تسكينهم وتسليمهم العمل في المدارس خلال منتصف الأسبوع القادم، طبقًا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لاستلام المعلمين الجدد العمل 2023

1- فيش وتشبيه.

2- شهادة الميلاد.

3- أصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين.

4- شهادة تأدية الخدمة العامة للبنات.

5- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

6- شهادة اجتياز الاختبار البدني.

7- الاستعلام الأمني.

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