الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 بالرقم القومي

مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة 30 ألف معلم

يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم، عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 بالرقم القومي في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن  نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف بوزارة التربية والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023

وكان قد حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 من خلال هذه الخطوات:

  • قم بتسجيل الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.
  • ثم اضغط على أيقونة استعلام التى تظهر أعلى الموقع الإلكترونى.
  • قم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم ورقم التقديم.
  • ثم تأكيد البيانات بالضغط على زر استعلام.
  • ثم تظهر نتيجة المسابقة فى غضون ثوانى.

بدء إعلان مسابقة 30 ألف معلم 

وبدأ الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة وزارة التعليم 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، واستمرت الاختبارات في الفترة من أول أغسطس إلى 5 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

مسابقة 30 ألف معلم.. "التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكترونى

إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بـ4 محافظات جديدة فى هذا الموعد

بوابة الوظائف الحكومية للتربية والتعليم.. تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثالثة

الآن متاح.. لينك تقديم مسابقة 30 ألف معلم 2023

مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم

كان قد وقع الدكتور رضا حجازي، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى»، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقًا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية. 


ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

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