الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالي": تعليمات رئاسية بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين

الدكتور شريف صالح
الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين

قال الدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن التقديم للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية أصبح عن طريق منصة أدرس في مصر التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتيسير علي الطلاب الوافدين التقدم للجامعات المصرية من خارج مصر وداخلها ما يساعد الطلاب أن يقدموا أوراقهم ورغباتهم للمنصة وهم في بلادهم قبل القدوم لمصر ويعمل ذلك علي التخفيف من حدة التكدس بالجامعات أثناء التقديم ويرجع ذلك إلي الإقبال الكبير من الوافدين علي استكمال الدراسة في مصر.

توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين 

وأكد رئيس قطاع شئون الوافدين بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجامعات الحكومية تستقبل عدد كبير  من الطلاب الجدد الوافدين عبر منصة "أدرس في مصر"، حيث استمر فتح باب التقديم لهؤلاء الطلاب حتى ١٥ سبتمبر الماضى، نظرا لكثرة أعداد الطلاب المتقدمين، حيث يكون القبول بأولوية التقديم، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الوافدين المتلتحقين بالجامعات المصرية في العام الماضي وصل إلى 21084 ألف طالب وطالبة، 5235 طالبا وطالبة في مرحلة الدراسات العليا، موضحًا أن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف الطلاب الوافدين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بملف الطلاب الوافدين.

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انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة "ادرس" لزيادة أعداد الطلاب الوافدين

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"ادرس في مصر".. مبادرة جديدة لتعزيز السياحة التعليمية ودعم الطلاب الوافدين

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تفاصيل الدراسة على منصة "أدرس في مصر".. للطلاب الوافدين

إقبال متزايد من الطلاب الوافدين علي الجامعات المصرية 

وأضاف أن الإقبال المتزايد من الطلاب الوافدين على الجامعات المصرية يرجع إلى وجود تخصصات وكليات وبرامج متميزة التي يحتاج إليها سوق العمل الدولي والمحلي، مشيرا إلى أن منصة “ادرس في مصر” تتيح للطالب تلقي الدراسة والمحاضرات عن بعد ويحصل على نفس الشهادة التي يحصل عليها الطالب الدارس داخل مصر، على أن يحضر الطالب فترة الامتحانات فقط داخل الجامعة وتأدية الامتحانات من مقر كليته، وعمل ذلك على زيادة عدد الطلاب الراغبين في الدراسة “أونلاين”، حيث أن أكبر الجامعات العالمية تعطي الطالب الدارس عن بعد شهادة الدراسة عن بعد، ما يقلل من قيمتها في سوق العمل عكس الشهادة من الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس شؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقًا لزيادة أعداد الطلاب الوافدين على الجامعات المصرية، أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة “ادرس في مصر”.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية وكانت علي النحو التالي 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و70% للقبول بباقى الجامعات الحكومية، والحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة 70% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و65% بباقى الجامعات الحكومية، وجاء الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية، و70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية و65 % الإعلام و55 % الألسن و50 % باقى الكليات والمعاهد.

 

الطلاب الوافدين إدرس في مصر منصة ادرس في مصر للجامعات المصرية الإقبال الكبير من الوافدين

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