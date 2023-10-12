الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة "ادرس" لزيادة أعداد الطلاب الوافدين

الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار

قال الدكتور  عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، اعتمد في اجتماعه ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بشأن قبول طلاب الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024.

وأشار المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن المجلس اعتمد ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعي الحالي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ولفت المتحدث الرسمي لموافقة المجلس على انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة "ادرس" في مصر، وذلك لزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى موافقة المجلس على زيادة رأس مال الجامعة البريطانية في مصر باستثمارات قدرها 40 مليون دولار؛ لدعم خطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، وتعزيز مكانة الجامعة في قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي، وتوسيع قدرات الكليات الحالية، فضلًا عن إنشاء كليات جديدة، وتطوير آليات الحوكمة، من خلال العمل مع صندوق "أفريك إنفيست"؛ بما يدعم أوجه التعاون والشراكات في إفريقيا والمنطقة، والموافقة أيضا على ما يتبع ذلك من تغيير في بيانات مؤسسي الجامعة.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على طلب الجامعة الفرنسية الأهلية بتطبيق اللوائح التي تمنحها جامعة السوربون الحديثة بكليات الجامعة، كما وافق المجلس كذلك على إجراء جامعة المستقبل بحوثًا مشتركة مع جامعة لوفان البلجيكية لتطوير المنطقة الساحلية بنويبع، لعمل تكامل بين المقومات السياحية والبيئية والاجتماعية بالمنطقة، وبما يتماشى وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ووافق المجلس على اعتماد الوحدات الخدمية ومراكز التميز بجامعتي 6 أكتوبر والجامعة البريطانية.

وكان قد أكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور علي أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات، لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وكذلك الاستمرار في تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، وتنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية.

والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة الطلاب الوافدين منصة ادرس في مصر ومراكز التميز بجامعتي 6 أكتوبر والجامعة البريطانية

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