تفاصيل الدراسة على منصة "أدرس في مصر".. للطلاب الوافدين

يبحث الكثير من الطلاب الوافدين عن الخدمات التي توفرها منصة "أدرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة وتقديم الخدمات للطلاب الوافدين، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين وتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030.

وتوفر منصة ادرس في مصر إمكانية تسجيل الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية على منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي:

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، رسوم التقديم عبر منصة ادرس في مصر لقبول الطلاب الوافدين من الدول العربية وغيرها للدراسة في الجامعات المصرية.

وتبلغ رسوم القيد لأول مرة في جميع المراحل الدراسية 1500 دولار أمريكي يتم حفظهم لصالح صندوق رعاية الطلاب الوافدين وأنديتهم، علما بأن رسوم الدراسة بالجامعة تحدد بواسطة الكلية وعلى حسب التخصص.

رسوم خدمات منصة ادرس في مصر

التقديم على موقع ادرس في مصر: 170 دولارا أمريكيا.

خدمة إعادة القيد: 150 دولارا أمريكيا.

الخدمة العامة للتنسيق على ادرس في مصر: 170 دولارا أمريكيا.

خدمة التأجيل: 150 دولارا أمريكيا.

خدمة تعديل الترشيح: 150 دولارا أمريكيا.

خدمة إعادة الترشيح: 150 دولارا أمريكيا.

خدمة حداثة المؤهل: 300 دولار أمريكي.

خدمة سحب الملف: 1000 دولار أمريكي.

خدمة التحويل للخارج: 1000 دولار أمريكي.

اشتراك عضوية النادي: 150 دولارا أمريكيا.

صحة صدور البيانات: 150 دولارا أمريكيا.

التأمين الصحي: 200 دولار أمريكي.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في منصة ادرس في مصر:

صورة سكنر من الوثيقة المدرسية أو نتيجة المدرسة مختومة

صورة سكنر من جواز سفر ساري المفعول

صورة شخصية

المرحلة الدراسية علي منصة ادرس في مصر:

البكالوريوس.

الماجستير.

الدكتوراه.

الدبلوم.