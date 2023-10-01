الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الآن خطوات الاستعلام عن دفع مصاريف المدارس للطلاب خلال العام المقبل 2023-2024

طلاب
طلاب

مع انطلاق أول أيام الدراسة في المدارس يرغب أولياء الأمور في معرفة خطوات الاستعلام عن دفع مصاريف المدارس والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمتهم في كافة محافظات الجمهورية لتسهيل خدمات التعليمية لطلاب المدارس (الحكومية - التجريبية - الخاصة - الرياضية - العسكرية - التربية الخاصة) خلال العام الدراسي الجديد.

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خطوات الاستعلام عن دفع مصاريف المدارس

يستطيع أولياء أمور الطلاب في كافة المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من كافة محافظات الجمهورية معرفة خطوات الاستعلام عن دفع مصاريف المدارس والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة العملية التعليمية وهي كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع دليل المدارس المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة المصروفات الدراسية.
  • تحديد نوع المدرسة المستعلم عن مصروفاتها (حكومية، خاصة، تجريبية، عسكرية، رياضية، التربية الخاصة).
  • تحديد الصف الدراسي للطالب.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده لمصروفات الطالب المدرسية.

المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2023/ 2024

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قيمة المصروفات الدراسية للطلاب في 2023-2024

يمكن لأولياء أمور الطلاب من كافة محافظات الجمهورية سداد قيمة المصروفات الدراسية للطلاب في 2023-2024 بأحد فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في جميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول التالي:-

مصروفات الطلاب من 1 - 5 ابتدائي 2024

المبلغ كامل 205 جنيه ويمكن سداده عبر أقساط الأول 127 جنيه والثاني 89 جنيه والثالث 89 جنيه.

مصروفات الطلاب 6 ابتدائي 2024 في مصر 

المبلغ كامل 205 جنيه ويمكن سداده عبر أقساط الأول 91 جنيه والثاني 57 جنيه والثالث 57 جنيه.

مصروفات طلاب المرحلة الإعدادية 

المبلغ كامل 205 جنيه ويمكن سداده عبر أقساط الأول 91 جنيه والثاني 57 جنيه والثالث 57 جنيه.

مصروفات طلاب الصف الأول الثانوي

المبلغ كامل 205 جنيه ويمكن سداده عبر أقساط الأول 218 جنيه والثاني 151 جنيه والثالث 151 جنيه.

مصروفات طلاب الصف الثاني والثالث

المبلغ كامل 505 جنيه ويمكن سداده عبر أقساط الأول 202 جنيه والثاني 151 جنيه والثالث 151 جنيه.

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مصروفات طلاب الصف الأول الثانوي الفني

المبلغ كامل 220 جنيه ويمكن سداده عبر أقساط الأول 108 جنيه والثاني 56 جنيه والثالث 56 جنيه.

مصروفات طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي الفني

المبلغ كامل 205 جنيه ويمكن سداده عبر أقساط الأول 93 جنيه والثاني 56 جنيه والثالث 56 جنيه.

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