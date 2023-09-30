مدارس الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

انتهت محافظة الجيزة من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي بدأ في عدد من المدارس اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري وفي بعض المدارس المتبقية غدا الأحد، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع أنواع المدارس، في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وينتهي يوم 8 يونيو 2024، بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات).

استعدادات المدارس

وشهدت عدد من مدارس محافظة الجيزة التي تبدأ الدراسة فيها بعض الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومن ضمن المدارس التي تبدأ فيها المدارس مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة والتي انتهت من كافة التحضيرات لاستقبال الطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد، خاصة لطلاب الروضة حيث قامت بتزيين الفصول الخاصة بهم وتصميم بطاقات تعريفية لهم وتحضير بعض مظاهر الاستقبال المناسبة للأطفال من بالونات وحلوى.

وقامت مدرسة الوراق الثانوية بنات بمنطقة الوراق بدهان وطلاب كافة جدران المدرسة الخارجية بألوان مبهجة ووضع عبارات تحفيزية ورسومات على الجدران لتبعث السعادة في نفوس الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

وشهدت عدد من مدارس منطقة منشأة البكاري التابعة لمحافظة الجيزة، استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم تكثيف مستوى النظافة بمجمع المدارس ورفع كفاءة مقاعد الجلوس الخاصة بالطلاب والنظافة بدورات المياه، وتوافر عناصر الأمان بالسلالم والفصول لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

العام الدراسي الجديد

وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على عدم السماح بوجود إشغالات بمحيط المدارس والاهتمام بحالة النظافة، وكلف بالمرور الدوري على المدارس خلال اليوم الدراسي لرصد أي مشكلات والتعامل معها، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة وقيام الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها والتشديد على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.