السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة على مستوى الجمهورية.. اليوم

طلاب
طلاب

انطلق اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2023/2024، في مدارس 12 محافظة التي لم تطبق إجازة السبت، وهي محافظات: "البحيرة - كفر الشيخ - الفيوم - الإسماعيلية - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - شمال سيناء"، على مستوى الجمهورية.

فيما ينتظم جميع طلاب مصر في الدراسة بعد غد الأحد، لتشمل الـ 14 محافظة الآخرين التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات: "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - الشرقية - الغربية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - السويس - البحر الأحمر - الوادي الجديد - جنوب سيناء - مرسى مطروح".

استعدادات المدارس للعام الدراسي

وانتهت المدارس على مستوى الجمهورية من استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول، واستقبال الطلاب بها، وتزينت جميع المدارس لاستقبال الطلاب، ورفع العلم المصري أعلى مبانيها.

 كما انتهت المدارس من أعمال نظافة الفصول ودورات المياه وساحات المدارس وتعقيمها جيدا، وترتيب مقاعد الطلاب داخل الفصول وفقا لنظام التعليم الجديد 0.2 ، كما انتهت بعض المدارس التي تحتاج الي صيانات بسيطة من أعمال الصيانة، لانتظام الطلاب داخل الفصول.

ووجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخصيص كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية بالفصل الدراسى الأول، وكذلك تخصيص الحصة الأولى بالمدارس في الفصل الدراسي الأول عن حرب أكتوبر 1973.

رسالة من وزير التعليم للمعلمين والطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجَّه الوزير، بتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى بالترحاب والود واليوم الثاني لبقية الصفوف.

كما أكد الوزير، ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية..مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية.

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موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل

توجيهات وزارية

كما وجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة ضبط العملية التعليمية داخل المدارس وانتظامها.

كما وجه الوزير، المديريات التعليمية بضرورة مراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وشدد حجازي، على المديريات، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، كما شدد علي تطبيق لائحة اللنضباط المدرسي.

وألزم الوزير، المديريات التعليمية، بتفعيل تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الأول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

الفصل الدراسي الأول ضبط العملية التعليمية المديريات التعليمية حرب اكتوبر 1973م الاذاعة المدرسية

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