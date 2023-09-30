رسالة من وزير التعليم للمعلمين والطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة تحية وتقدير إلى المعلمين والمعلمات بمناسبة بداية العام الدراسي.

وقال وزير التعليم، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلًا منتجًا مبدعًا.. وبكم نقدم لوطننا الغالي غدًا أفضل ومستقبلًا مزدهرًا بعقول واعية، في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها علمًا ومعلمًا.. وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".

كما توجه الوزير للطلاب والطالبات، بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح، قائلًا: "أنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلًا أفضل بإذن الله".

وأضاف: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات.. بمناسبة بدء العام الدراسي.. أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح.. فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلًا أفضل".

وانطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت في 12 محافظة، والتي لم تطبق إجازة السبت، وهي محافظات "البحيرة- كفرالشيخ- الفيوم- الإسماعيلية- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- شمال سيناء"، حيث بدأت المدارس العام الدراسى الجديد بتنظيم دخول الطلاب بالزي المدرسي، وتنظيم مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، حيث ردد الطلاب النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، وقاموا بتأدية تحية العلم.

كما نبهت المدارس في الإذاعة المدرسية على أهمية الحضور والانضباط داخل الفصول، مشددة على تطبيق قواعد الحضور والغياب يوميًا داخل المدارس.

ووجهت المدارس الطلاب بأهمية تحقيق التحصيل الدراسى من المدرسة، وليست من مصادر أخرى مثل الدروس الخصوصية، لافتة إلى أنه تم توفير مواد تعليمية ومراجعات وأسئلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إضافة إلى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى للطلاب بأسعار مناسبة، حيث طالبت التلاميذ بتحقيق الاستفادة منها بدلًا من الاعتماد على مصادر تعلم تكلف وتحمل الأسر أعباء مالية كبيرة.