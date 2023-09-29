التعليم: الصفحات المتداولة عن سميحة أيوب مغلوطة ولا علاقة لها بكتاب الوزارة

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة، يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح بكتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف “زلطة” أن الهدف الأساسي هو تنمية ثقافة الطلاب وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة والتي تتضمن العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

كما أكد المتحدث الرسمي أن الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب ليس لها علاقة بكتاب الوزارة ولا تمط له بصلة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.

الشخصية قدوة ونموذجا يُختذى به

في السياق، علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، عن تناول السيرة الذاتية للفنانة سميحه ايوب، ضمن المناهج الجديدة بالصف السادس الابتدائي، قائلا "يعتبر تناول الشحصيات الموهوبة والمؤثرة في المجالات المختلفة في المناهج التعليمية من الأمور المرغوب فيها من الناحية التربوية، والنفسية ما دام يتم وضع تلك الشخصيات في السياق الفنى أو المهنى أو الرياضي الطبيعى المتصل بها ما دامت تلك الشخصية استوفت بعض المعايير التى يحددها المتخصصون سواء في المجال الفنى أو المهنى أو الرياض ومنها مثلا: أن تمثل هذه الشخصية قدوة ونموذجا يُختذى به في مجال الفن المتصل بها، وأن تتمتع بحب الناس والثقة فيها، أن تكون قامت بأعمال وانجازات مؤثرة في مسيرتها الفنية وغيرها من المعايير الصارمة.

وتابع الخبير التربوي، أن وضع الفنانة سميحة أبوب فى منهج الصف السادس الابتدائي فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح له ما يبرره مثل:

• أنها يتم تناولها في إطار نشاط المسرح في كتاب المهارات والأنشطة وهي بالطبع أحد العلامات البارزة في تاريخ المسرح المصرى بل والعربي، ولم يتم تناولها مثلا في كتاب التاريخ أو اللغة العربية وذلك في ضوء أن لكل مادة أه داف ووظائف معينة يعلمها المتخصصون.

• اذا لم يتم تناول شخصية مثل الفنانة سميحة أيوب في نشاط المسرح، فمن من الشخصيات الاخرى في المسرح المصرى يمكن تناول مسيرته؟، واعتقد أن وضع أى ممثل أخر غير الفنانة كان سينتقده الكثيرون الذين لا يستوعبون أن تناول الفنانة في في نشاط المسرح في مادة أنشطة.

• أن الفنانة سميحة ايوب لا تزال على قيد الحياة ويمكن أن يتواصل معها الطلاب وأولياء أمورهم المهتمين بنشاط المسرح.

واختتم الخبير التربوي، انه في كل الأحوال لابد من الثناء على وزارة التربية والتعليم، بادخالها مقررات المهارات والانشطة في منظومة المناهج الجديدة التي ستسهم في بناء مهارات الاطفال وشخصياتهم على نحو متكامل.



وتداولت صفحات السوشيال ميديا، صور من داخل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد، ضمن منظومة التعليم الجديدة، يتضمن صورة شخصية فنية وهي "تيتة رهيبة"، والحديث عن مسيرة الفنانة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة، حيث تضمن الكتاب.

مما ادي الى حدوث حالة من السخط والجدل الواسعة بين اوساط المعلمين واولياء الامور عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث القى الدرس الضوء على تاريخ نشأتها ودراستها بالمعهد العالي للسينما، وأبرز المناصب التي تولتها في ادارة المسرح، واهم انجازاتها ومشاركتها في أكثر من ٣٠٠ عمل.

وقيامها بالعديد من الأدوار منها الأدوار التلفزيونية: دور الفتاة الخجولة الهادئة في المسلسل الإذاعي «سمارة»، ودور الحماة الطيبة في المسلسل التلفزيوني «إجازة مفتوحة»، اضافة الي الأدوار السينمائية: دور الجدة المتحكمة في فيلم «تيتة رهيبة، والأدوار المسرحية، والذي كان اهتمامها الأكبر بالمسرح مثل: مسرحية «يا سلام سلم الحيطة بتتكلم، حيث لعب امرأة عادلة ومحققة، ومسرحية «الناس اللي في التالت» حيث لعبت دور أم تعاني من مشكلات عائلية.