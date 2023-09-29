الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: وجود سيرة سميحة أيوب فى منهج 6 ابتدائى "فاتحة خير"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بوجود سيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي، بكتاب المهارات والأنشطة.

وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وضع السيدة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي "حكاية مفرحة"، متابعا: "زمان لما كنا بندرس كانت وزارة التعليم في مناهجها تقف عند مرحلة زمنية محددة، فنجد فقط في الشعراء حافظ إبراهيم وأحمد شوقي".

سميحة أيوب ليها هيبة خاصة

ولفت إلى أن أولادنا يجب أن يتعرفوا على فنانينا ورموز هذه البلد وقادة التنوير فيها، ولذلك فهو يرى أن وجود سميحة أيوب في المنهج "فاتحة خير".

وأوضح أن سميحة أيوب ساهمت في تشكيل جزء كبير من وجداننا الفني في المسرح والدراما التليفزيونية والسينما وتشعر أن لها هيبة خاصة لما تسترجع أدوارها. 

عقب تصدرها الترند.. التعليم: وضع اسم سميحة أيوب لأنها من الشخصيات المؤثرة

 

محمد الباز سميحة ايوب 6 ابتدائي حافظ إبراهيم أحمد شوقي وزارة التعليم

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