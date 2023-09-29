الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب تصدرها التريند.. التعليم: وضع اسم سميحة أيوب لأنها من الشخصيات المؤثرة

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

حالة من الجدل الواسعة، إثارتها صورة للفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح، عبر منصات التواصل الاجتماعي، داخل المناهج الدراسية، تحديدًا للصف السادس الابتدائي، تحت مسمي شخصيات مؤثرة في المجتمع المصري، وتصدرت من خلالها أيوب موقع البحث الأكثر شهرة جوجل لتتصدر التريند.

ووقع الاختيار على القديرة سميحة أيوب "سيدة المسرح"، كصاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، بجانب أمينة رزق، التي كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947 وسنوات عملها السينمائي والتلفزيوني تجاوزت 75 عامًا.

سميحة أيوب فى منهج 6 ابتدائى: ماذا تعرف عن سيدة المسرح؟

 

أول تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

في أول تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم، ومركز تطوير المناهج، عن السبب وراء وضع السيرة الذاتية لسيدة المسرح سميحة أيوب يوجد فى كتاب الأنشطة والمهارات كشخصية فنية أثرت في المسرح.

وتابع المصدر المسؤول في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "تم وضع اسم سيدة المسرح، الفنانة القديرة سميحة أيوب، بسبب أنها أكثر الفنانين والفنانات لديها أعمال مسرحية، وهي وضعت في المنهج الدراسي، تحديدا فى الجزء الخاص بالأنشطة المسرحية، حتى يعلم الأطفال التاريخ الفني لأكثر الشخصيات المؤثرة في مصر، والوطن العربي".

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع فكرة وضع شخصيات فنية مؤثرة مع بداية الدراسة حتى يتعرف الأطفال والطلاب والطالبات على التاريخ الفني للشخصيات المؤثرة في مصر، ووضع اسم سميحة أيوب كأول شخصية لما لديها من تاريخ فني كبير سواء داخل السينما أو المسرح أو التلفزيون.

ونالت فكرة "شخصيات مصرية مؤثرة" في مناهج العام الدراسي الجديد إعجاب الكثير من المواطنين، وتعمل الفكرة على تعليم الأطفال من هم الأشخاص المؤثرين في مصر بكافة المجالات المختلفة إذا كانت في الفن أو العلوم وغيرها.

سميحة ايوب الفنانة سميحة أيوب منهج 6 ابتدائي تدريس سميحة أيوب الفنانة المصرية سميحة أيوب

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