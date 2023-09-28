الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

حجازى: للطلاب حرية اختيار معلم "مجموعات التقوية" حتى لو من خارج الوزارة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ستتم إتاحة مجموعات تقوية لجميع الطلاب بجميع الصفوف الدراسية.

مؤتمر وزير التربية والتعليم 

وأضاف وزير التعليم ، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أنه يحق للطلاب اختيار المعلم الذي يريدونه حتى لو كان من خارج التربية والتعليم.

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معلمون خبراء في جميع المواد بقنوات مدرستنا التعليمية

وشدد الوزير على أنه تمت الاستعانة بمعلمين خبراء في جميع المواد بقنوات مدرستنا التعليمية، بالإضافة إلى توفير مناهج تعليمية تدريبية في كل المواد، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد الوزير أنه سيتم تسليم عقود العمل للمعلمين الجدد خلال أيام.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، التي من المقرر ان تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

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"التعليم": بدء المؤتمر الصحفى لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2024

وزير التعليم مجموعات التقوية الصفوف الدراسية الدكتور رضا حجازي طلاب

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