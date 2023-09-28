الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: سنرفع شعار التربية أولًا مع بدء العام الدراسى الجديد

جانب من مؤتمر التعليم
جانب من مؤتمر التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية أولا مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الإخصائيين على برامج التربية الإيجابية.

تطبيق المشروعات البحثية للطلاب

وأضاف وزير التعليم ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أن الوزارة مستمرة في أعمال السنة مثل العام الماضي، وسيتم تقييم الطلاب من خلال 3 امتحانات في الترم الواحد على مستوى المدرسة، ويحصل الطالب على درجات أعلى امتحانين، إضافة إلى تطبيق المشروعات البحثية للطلاب يشارك فيها من 3 إلى 5 طلاب، كما سيتم تخصيص درجات للسلوك والمواظبة للطلاب حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسي.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي العام الدراسى الجديد هيئة الأبنية التعليمية المشروعات البحثية

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