وزير التعليم: توريد 93% من كتب العام الدراسى الجديد للمديريات

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تجازف بتغيير منظومة الثانوية العامة فجأة، بل سيتم عقد حوار مجتمعي لمناقشة ذلك، موضحًا أن نظام الثانوية العامة يحكمه قانون يحتاج للتغيير، إلى جانب الوقت أيضًا، ومن ثم سيكون التغيير من بداية المرحلة الثانوية وليست الصف الثالث الثانوي.

تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وتحدث الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عن امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحًا أنها متروكة للمحافظين وهذه سلطتهم، والمحافظ الذي يرغب في تطبيق نظام البوكليت له مطلق الحرية، ومن لا يرغب لا يطبقه، والهدف هو منع الغش والتسريب للامتحانات، مطالبًا المديريات بإعلان طريقة الامتحانات في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشددًا على أن الأهم هو صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، لأن أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود، وتم تخصيص اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى، مع انتظام باقى الصفوف تباعًا خلال الأسبوع الأول.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخصيص 100 مدرسة، وستكون مدارس متميزة منها المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين واللغات المتميزة، متابعًا: "سيتابع التقرير المدرسى للعام الدراسي يوميًا، كما أن قيادات الوزارة ستتابع، وتم توريد 93% من الكتب للمديريات، وستصل جميعها قريبًا، وجرى تحميل الكتب على موقع الوزارة".

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.