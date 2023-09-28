الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: توريد 93% من كتب العام الدراسى الجديد للمديريات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تجازف بتغيير منظومة الثانوية العامة فجأة، بل سيتم عقد حوار مجتمعي لمناقشة ذلك، موضحًا أن نظام الثانوية العامة يحكمه قانون يحتاج للتغيير، إلى جانب الوقت أيضًا، ومن ثم سيكون التغيير من بداية المرحلة الثانوية وليست الصف الثالث الثانوي.

تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وتحدث الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عن امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحًا أنها متروكة للمحافظين وهذه سلطتهم، والمحافظ الذي يرغب في تطبيق نظام البوكليت له مطلق الحرية، ومن لا يرغب لا يطبقه، والهدف هو منع الغش والتسريب للامتحانات، مطالبًا المديريات بإعلان طريقة الامتحانات في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشددًا على أن الأهم هو صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، لأن أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود، وتم تخصيص اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى، مع انتظام باقى الصفوف تباعًا خلال الأسبوع الأول.

txt

وزير التعليم: سنرفع شعار التربية أولا مع بدء العام الدراسي الجديد

txt

"التعليم": بدء المؤتمر الصحفى لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2024

txt

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخصيص 100 مدرسة، وستكون مدارس متميزة منها المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين واللغات المتميزة، متابعًا: "سيتابع التقرير المدرسى للعام الدراسي يوميًا، كما أن قيادات الوزارة ستتابع، وتم توريد 93% من الكتب للمديريات، وستصل جميعها قريبًا، وجرى تحميل الكتب على موقع الوزارة".

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

استعدادات العام الدراسي وزير التعليم مؤتم التعليم لبدء العام الدراسي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مدارس متميزة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"

موعد صرف أرباح شركات قطاع البترول للعام المالي 2023

تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجى ببيروت.. غدًا

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

حازم عمر يستقيل من مجلس الشيوخ استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات