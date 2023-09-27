الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ودكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وهيئة الأبنية التعليمية.

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محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

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وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، مشددًا على الاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدًا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

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محافظة بورسعيد التربية والتعليم بورسعيد العام الدراسي التنفيذية

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