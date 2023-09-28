الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدارس الجيزة تواصل أعمال الصيانة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

تشهد عدد من مدارس محافظة الجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، موعد دخول المدارس 2023 وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع أنواع المدارس، في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وينتهي يوم 8 يونيو 2024، بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات).

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رفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد

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قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.. كيف تحمين طفلك من الإصابة بفطر التينيا بالمدرسة؟

مدارس مدينة أبو النمرس

واستعدت عددا من مدارس مدينة أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم وضع اللمسات النهائية من أعمال الصيانة بمدارس الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ومدرسة الشهيد عبد الرحمن محفوظ الأعدادية بنات ومدرسة النصر ومدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية  بمدينة أبوالنمرس، حيث تم تجهيز الفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة وتنفيذ أعمال التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ على نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة، بجانب رصف وتوسيع عدد من الشوارع المحيطة بالمدارس.

مدارس منشأة البكاري

وشهدت عدد من مدارس منطقة منشأة البكاري التابعة لمحافظة الجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم تكثيف مستوى النظافة بمجمع المدارس ورفع كفاءة مقاعد الجلوس الخاصه بالطلاب والنظافة بدورات المياه وتوافر عناصر الامان بالسلالم والفصول لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

مدارس الطالبية

وتوضع اللمسات الأخيرة في عدد من مدارس منطقة الطالبية والعمرانية بمحافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم التأكد من نظافه المدارس وسلامتها ومراجعة مقاعد الجلوس الخاصه بالطلاب ودورات المياه والسلالم والفصول وكفاءة شبكة الإنارة، كما تم رفع كافه الاشغالات والسيارات المتهالكة بمحيط المدارس.

مدارس أوسيم وبشتيل

واستعدت العديد من مدارس منطقتي بشتيل وأوسيم لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تمت التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية مشددا علي مراعاه التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

جاء ذلك بتوجيهات ومتابعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لاستكمال الأستعدادات والتجهيزات لبدء الدراسة وأستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد علي سرعة أنهاء كافة التجهيزات وأتخاذ التدابير اللازمة للعملية التعليمية بالمحافظة، ووضع خطة منظمة لدخول وخروج الطلاب من المدارس مع تحديد مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الأنضباط وتنظيم مواعيد الفترات الدراسية بالمدارس المتعددة الفترات مع الأخذ في الأعتبار تحديد فاصل زمني مناسب بينهم لمنع تزاحم طلاب تلك الفترات.

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
مدارس أوسيم وبشتيل مدارس الطالبية مدارس منشأة البكاري مدارس مدينة أبو النمرس مدارس محافظة الجيزة محافظة الجيزة العام الدراسى الجديد العام الدراسي مدارس

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