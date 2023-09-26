الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.. كيف تحمين طفلك من الإصابة بفطر التينيا بالمدرسة؟

فصل
فصل

مع انطلاق الموسم الدراسي، تغزو المدراس فطريات وبكتيريا تسبب الأمراض،بسبب اختلاط الأطفال،وعدم قدرتهم على المحافظة على النظافة بشكل دوري، أو الوعي بأخطار الفطريات.

 

فطر التينيا

عبارة عن مرض جلديى تسببه عدوى بكتيرية ، وتصيب عادة القدمين واليدين ، وفروة الرأس والرقبة، وأعلى وأسفل الثدي ، بسبب استخدام أدوات شخصية لمريض، أو أدوات شخصية غير نظيفة، ويزيد انتشار التينيا مع ارتفاع درجات الحرارة ، وتتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجسد، وهي العدوى الأكثر انتشارًا بين المراهقين والأطفال.

 

أسباب الإصابة بالمرض

استخدام أدوات المريض، والارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو ، والتعرق الشديد الذي يساعد على إفراز الفطريات ، وضعف جهاز المناعة أو التغيرات الهرمونية، والبشرة الدهنية ، التي تتعرق كثيرًا يكون أصحابها أكثر عرضة للاصابة بمثل تلك الفطريات.

أعراض التينيا

بقع بيضاء أو بنية اللون على الجلد ، تتسبب في الشعور بالحكة وآلالام بسيطة ومزعجة في ذات الوقت .

 

الوقاية من التينيا

ولكي نحمي أطفالنا مع اقتراب الموسم الدراسي من مثل تلك الفطريات ، فيجب التنبيه عليهم بغسل الأيادي جيدًا بالماء والصابون ، وعدم استخدام الأدوات الشخصية لأي شخص، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة، واستخدام الواقي الشمسي.

 

أنواع التينيا

تينيا القدم ،تينيا الجسد ،تينيا فروة الرأس ،تينيا الأظافر ،تينيا الأعضاء التناسلية.، والكريمات والمراهم الموضعية والغسول والتي تكون سريعة المفعول أكثر من الأدوية عن طريق الفم.

العلاجات:

غالبًا ما يستخدم الأطباء مضادات الفطريات ، والمستحضرات الموضعية مثل الكريم والمرهم والغسول والتي يكون لها مفعول أسرع من الأدوية عن طريق الفم.

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