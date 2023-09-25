الأولى إفريقيًا في مؤشر المعرفة.. كيف تطورت منظومة البحث العلمى فى عهد الرئيس السيسي؟

شهدت منظومة البحث العلمى تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد شهدت أكاديمية البحث العلمى العديد من التطورات، وفقًا لما أعنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت وزارة التعليم العالي إن منظومة البحث العلمي شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، فقد زادت الأبحاث المنشورة دوليًا من (15000) بحث عام 2014 إلى (38651) بحثًا عام 2022، وتقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 11 مركزًا، وأحتلت المرتبة الأولى إفريقيًا في مؤشر المعرفة العالمي عام 2021، حيث حصلت مصر على المركز (53) على مُستوى 154 دولة.

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ولأول مرة، تم إدراج (4) مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي (SCImago)، وحصلت مصر على المركز (26) عالميًا فى مجال النشر الدولي لعام 2021 في مؤشر سيماجو الإسباني (SCImago) للنشر الدولي، مُقارنة بالمركز (28) في عام 2020.

وفى تصريحات له، أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الوزارة وضعت خطة تنفيذية تشمل آليات تمويل البحث العلمي لمجابهة التغيرات المناخية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صندوق التمويل الأخضر بالوزارة والأكاديمية.

وأضاف أن التطور الملحوظ الذي شهده مجال البحث العلمى خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وميزانية الأكاديمية تضاعفت 10 مرات رغم التحديات.