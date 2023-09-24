"المتحدة" تطلق "Gen-Z" أول برنامج للأبحاث العلمية بجوائز 50 مليون جنيه.. رابط التقديم والشروط

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

ينطلق قريبًا "Gen-Z" أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بتمويل ودعم يصل لـ50 مليون جنيه، البرنامج بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي البرنامج تحت شعار “إنتوا صح بس إحنا مش غلط”، ويفتح باب الاشتراك من 22 سبتمبر الجاري، حتى 1 أكتوبر المقبل.

المسابقة تستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة.

ويجب أن تكون الفكرة الابتكارية مستندة على أسس علمية واضحة، وأن تكون الجهة المستفيدة من الابتكار أو المبادرة واضحة وجلية حتى يعود بالنفع على الوطن.

"Gen-Z" الاشتراطات الواجب توافرها في الفرق المتقدمة للمسابقة:



1. أن يكون الفريق المتقدم مقيدًا رسمياً بجامعتكم الموقرة.

2. أن يتكون الفريق من 3 طلاب على الأقل ولا يزيد عن 8 طلاب.

3. لا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريي الجنسية ومتاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد أعضاء الفرق الطلابية.

4. سيكون عاملاً إضافياً إذا كان الفريق قد خاض مسابقات على المستوي المحلي أو الدولي من قبل.

5. يجب تقديم خطة الأعمال التي توضح فائدة الابتكار والجهات والفئات المستفيدة

الجدول الزمني المبدئي لمراحل مسابقة "Gen-Z"



1. بداية الدعاية الإعلامية والتليفزيونية للمسابقة.

21 Sep

2- فتح باب التسجيل على منصة المسابقة للفرق الطلابية الراغبة بالاشتراك في المسابقة.

21 Sep 1 Oct

3 - إتاحة تقييم المشروعات الطلابية للمحكمين وعمل التصفية الأولية على منصة المسابقة للفرق المستوفاة لشروط التقدم.

2 Oct. 6 Oct

4 - عمل التصفية النهائية للفرق المؤهلة من التصفية الأولية في إحدى الجامعات التابعة لأقاليم الجمهورية السبعة وتصفية الفرق إلى 65 فريقًا طلابيًا.

9 Oct 28 Oct

5- الإعلان عن الفرق المتأهلة للإشراك في المسابقة.

29 Oct.

6- تنفيذ البرنامج التدريبي للفرق الطلابية المؤهلة.

30 Oct. 8 Nov.

7- بداية التصوير التليفزيوني للفرق المؤهلة.

12 Nov.

جوائز مسابقة "Gen-Z"

- الحصول على دعم مالي لكل فريق مؤهل بحد أقصى مبلغ 2 مليون جنيه كجوائز احتضان.





