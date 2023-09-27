الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم  تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، حيث وجه وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات، واستكمال كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد المحدد له في 30 سبتمبر 2023، ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية، وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.

txt

وزير التنمية المحلية: 90 مليون مستفيد من مبادرات الرئيس للنهوض بالمحليات

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بمجلس المحافظين الأخير الخاصة بالانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وكلف اللواء هشام آمن المحافظين بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات للعام الدراسى الجديد، والالتزام بإجراءات تسلم المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء من تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسى، وإجراء الصيانة اللازمة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظا ًعلى صحة التلاميذ من الأمراض.

تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بإزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، إضافة إلى أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على قيام  المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات.

وزير التنمية المحلية: الصعيد يحظى بأولوية كبيرة فى الاستفادة من "حياة كريمة"

وأكد وزير التنمية المحلية على  قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتكثيف تنظيم المعارض " أهلاً بالمدارس" واستمرارها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25 %، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة ،موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، مطالباً الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والإلتزام بها على مدار أيام المعرض.

عمليات التنمية المحلية تتابع عمل المحافظات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كل الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

هشام آمنة: تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة باستثمارات 12 مليار جنيه

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية، مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس الوزراء مجلس المحافظين لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية غرف عمليات المحافظات اهلا بالمدارس

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية: 90 مليون مستفيد من مبادرات الرئيس للنهوض بالمحليات

الحصاد الأسبوعي.. "التنمية المحلية × أسبوع" (انفوجراف)

تركيب 13 محطة طاقة شمسية بقرى "حياه كريمة" فى 3 محافظات

وزير التنمية المحلية: الصعيد يحظى بأولوية كبيرة فى الاستفادة من "حياة كريمة"

"منها محاربة الفساد".. تفاصيل دورات الأسبوع الخامس لخطة تدريب المحليات بسقارة

وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق الأسبوع التدريبى الخامس بمركز سقارة للتدريب

نشاط مكثف للوزير.. "التنمية المحلية × أسبوع" (إنفوجراف)

"التنمية المحلية": خطة الحكومة لزراعة "100 مليون شجرة" خلال 7 سنوات

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات