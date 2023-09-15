وزير التنمية المحلية: الصعيد يحظى بأولوية كبيرة فى الاستفادة من "حياة كريمة"

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبدالحليم، مستشار الوزير لتنمية الصعيد، ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وشهد الاجتماع مناقشة إطار وسبل التعاون في الفترة المقبلة بين وزارة التنمية المحلية فيما يخص ما تنفذه وتشرف عليه من مشروعات وبرامج تنموية في محافظات صعيد مصر وما تنفذه هيئة تنمية الصعيد، وأكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية الصعيد في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين، وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الإدارية والقرى المستفيدة من تلك المبادرة القومية، مشيراً إلى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي.

إنشاء مجمع لصناعات الرمان فى أسيوط

كما شهد اللقاء التركيز على التعاون فيما يخص تنفيذ وتمويل المشروعات الواعدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبصفة خاصة في مجال التصنيع الزراعي والتكتلات الاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص سلسلة القيمة للتصنيع الزراعي لثمرة الرمان التي تتميز بها محافظة أسيوط، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستفادة القصوى من هذا المنتج وزيادة القيمة المضافة له من خلال عمليات التصنيع محلياً بدلاً من تصدير كمادة خام، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للمحافظة والمواطنين والاقتصاد القومي.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون لإنشاء مجمع لصناعات الرمان في أسيوط؛ للاستفادة من المنتج في أكثر من صورة بدلاً من تصديره كمادة خام وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن الهيئة منذ إنشائها تركز جهودها واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد، وبصفة خاصة جنوب الصعيد.

كما عرض رئيس الهيئة بعض المشروعات التي يتم تنفيذها والجارية من الهيئة في عدد من محافظات إقليم الصعيد، ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل.

كما شهد اللقاء الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون بين الوزارة والهيئة خلال الفترة المقبلة في عدد آخر من المشروعات، وبصفة خاصة في مجال التصنيع والمجمعات الصناعية في مجال التصنيع الزراعي.