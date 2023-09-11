وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض "أيادي مصر"

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض منتجات أيادي مصر، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان منتجات المعرض

وتفقد الوزير والمحافظ منتجات المعرض الذي أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة وتبادلا الحوار مع عدد من منتجي وأصحاب الحرف اليدوية من الفتيات والشباب المتدربين، وشاهدا نماذج من منتجاتهم اليدوية و الصناعات الحرفية والتراثية، عبارة مشغولات متنوعة تحمل الطابع والفلكلور الشعبي لبني سويف كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور.

محافظ بنى سويف يشيد بمشروع وزارة التنمية المحلية

وأشاد محافظ بني سويف بالمشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية ، مؤكدا على أن الاتجاه نحو إحياء وتنشيط والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية يمثل توجهاً قومياً ترعاه القيادة السياسية ، وأنه نظرا لأهمية هذا القطاع تم إدراجه ضمن قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة الأولى على مستوى محافظات مصر التي تم اعدادها وأصبحت المظلة المحلية التي يتم من خلالها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في إطار "رؤية مصر 2030" التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على دعم المحافظة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، والتنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة توفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين

كما أكد وزير التنمية المحلية أهمية التوسع في تلك المعارض سواء داخل المحافظات أو خارجها بهدف التشجيع على تلك الأعمال من خلال المساهمة في تسويق المنتجات، مثمناً كافة الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بمحافظات الجمهورية، خاصة مبادرة "آيادي مصر" التي تحظى برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة التنمية المستدامة والشاملة.

محافظ بني سويف والوزير

محافظ بني سويف والوزير

محافظ بني سويف والوزير