وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق الأسبوع التدريبى الخامس بمركز سقارة للتدريب

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في أسبوعه التدريبي الخامس من الخطة التدريبية للمحليات للعام التدريبي 2023/2024، والذى يبدأ اليوم الأحد، دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية بالمحافظات، ويستفيد منها 50 قيادة نسائية في المحافظات وينفذها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة وإشراكها فى خطط التنمية والذى يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها، ويشيد به دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويؤكد دائمًا دور المرأة ومكانتها الرفيعة كسند أساسى فى التنمية الشاملة، مشيرًا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030، وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن إدماج احتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات.

تأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن انطلاق الأسبوع التدريبي الخامس بمركز سقارة للتدريب، يؤكد حرص الوزارة وسعيها لتأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار أسبوعين يختص بتنمية مهارات رائدات العمل التنفيذي في عدة مجالات منها فن إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي وعلاقته بالتميز المؤسسي، والتواصل الإداري الفعال وتحليل المشكلات وصنع القرار، بالإضافة إلى تنمية المهارات والجدارات القيادية، وإدارة الأزمات وكيفية التعامل الإعلامي معها، ومهارات التفاوض، وكيفية تشكيل فرق العمل، والتحول الرقمي في أداء الخدمات، ومهارات التمكين بالتعرف علي مفهوم التمكين واستراتيجية تمكين المرأة وما هو المردود الإيجابي ومكتسبات المرأة المصرية منها.