نشاط مكثف للوزير.. "التنمية المحلية × أسبوع" (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي التابع لـ وزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ٥١ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢ حتى ٨ سبتمبر الجاري.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الأنشطة التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال إنفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة، وجاءت كالتالي:

- الأحد ٣ سبتمبر:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الرابع للخطة التدريبية للعام الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد انطلاق وتنظيم ٥ دورات تدريبية، من بينها ٣ دورات جديدة تنفذ لأول مرة، وهي: دورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (ازري) الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورة البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورة دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، بالإضافة إلى دورة التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة. كما أشار إلى استمرار دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية، وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الألمانية GIZ للأسبوع الثاني على التوالي.

وسيستفيد من تلك الدورات ١٤٥ متدربًا من جميع المحافظات.

وزير التنمية المحلية في الصين

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى مدينة "تشنغتشو" الصينية للمشاركة في منتدى رؤساء البلديات الدولي حول السياحة والمدن المستدامة، وسيعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "اكتشاف قوى دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية"، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

خلال زيارته مدينة تشنغتشو الصينية، حضر اللواء هشام آمنة حفل الاستقبال الذي أقامته اللجنة المنظمة للمنتدى العالمي للوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، على رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وقد تم الترحيب بوزير التنمية المحلية المصري والوفد المرافق له، الذي يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وكان وزير التنمية المحلية قد التقى بالسيد وانج كاي، نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني، ومحافظ مقاطعة خنان الصينية، التي تضم مدينة هنجشتو، أحد أقدم مدن وعواصم الصين، ويبلغ عمرها أكثر من ٣ آلاف سنة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الصينيين. وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين في عدد من مجالات التنمية المستدامة، ولا سيما التنمية المحلية المتكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية الصينية والمصرية من تطور مستمر سياسيًا واقتصاديًا.

الإثنين ٤ سبتمبر

تسليم محطة فرز رأس سدر مطلع سبتمبر



أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر ) بمحافظة جنوب سيناء يوم الثلاثاء الموافق 5-9-2023، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (أبورديس) بمحافظة جنوب سيناء حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطتين 7,5 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في إطلاق أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة (تشنغتشو) الصينية، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق فى ضوء التحديات العالمية المشتركة التى تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية.

كما أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في كلمته التي القاها خلال مشاركته في فعاليات المنتدي الدولي للمدن المستدامة والسياحية والذي يعقد بمدينة تشنغتشو الصينية، أن تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) مرهوناً بتعزيز الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي وصونه، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية ترجمت ذلك في خططها للتنمية المستدامة الوطنية والمحلية وفي التزاماتها الدولية سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية أو مستهدفات الأجندة الحضرية الجديدة.

الثلاثاء ٥ سبتمبر



شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الجانب الصينى للوفد الوزاري المصري الذي يشارك في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة (تشنغتشو) الصينية، والتي جرت خلالها مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرية فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم، وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

الأربعاء ٦ سبتمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تلقى مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها وحتى الآن 703,855 ألف رسالة، تضمنت حوالى 118 ألف شكوى تم حل 115,2 ألف شكوى منها بنسبة 97,6%، وجار حل 2799شكوى، مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم ، موضحًا نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى، حيث تلقت المبادرة 18,9 ألف رسالة منها 1913 شكوى، تم الرد منها على 1537 شكوى منها بنسبة 80,3%، وجار حل 376 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، خلال زيارته لمدينة ( تشنغتشو ) الصينية – للمشاركة في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية عدد من الاجتماعات من بينها لقاء مع عدد من رجال الأعمال الصينيين العاملين فى مجالات السياحة والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما التقى وزير التنمية المحلية كذلك مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

الخميس ٧ سبتمبر

تلقي اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الأولى للعام المالى 2022/ 2023، واستعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف زراعة 15 مليون شجرة بالتعاون مع وزارت الزراعة والبيئة والإسكان، موضحًا أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,650 مليون شجرة من مستهدف 7,7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، وجار توريد 50 ألف شجرة الى محافظة شمال سيناء ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ١٢٠ متدربا من جميع المحافظات اجتازوا ٤ دورات تدريبية، حيث انتهي مركز التنمية المحلية بسقارة من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع الرابع وهي دورات المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية التي كانت استمرار من الأسبوع الثالث، ودورة دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، دورة البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورة التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة الي دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات الصلبة في مصر.