وزير التنمية المحلية يشارك في عزاء والد الإعلامي محمد الباز (صور)

وصل، منذ قليل، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية مسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ لتقديم واجب للدكتور محمد الباز في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ الباز.

كان الدكتور محمد الباز قد أعلن وفاة والده فجر الإثنين الماضي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيسبوك” قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

وتم تشيع جنازة والد الإعلامي محمد الباز بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بدمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" والتي خرجت من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بدمياط، بحضور د.محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.