الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

129 متدربًا اجتازوا 4 دورات تدريبية ضمن الخطة الجديدة للمحليات

دورة تدريبية للعاملين
دورة تدريبية للعاملين بالمحليات

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٢٩ متدربًا من جميع المحافظات اجتازوا ٤ دورات تدريبية.

انتهاء 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الثالث

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع الثالث وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر واستفاد منها 45 متدربًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبلغ عدد متدربيها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ودورة تطوير الإدارات الهندسية وتدرب فيها 28 متدربًا، ودورة الشؤون القانونية واستفاد منها 28 متدربًا.

28 متدربًا يستفيدون من دورة المراكز التكنولوجية

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى استمرار دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الألمانية GIZ والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبي الثالث للأسبوع المقبل ويستفيد منها ٢٨ متدربًا، لافتًا إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالارتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

المتدربون يشيدون بدورات المركز

وأشاد المتدربون خلال حفل الختام بالمستوى المتميز للدورات التي نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التي حصلوا عليها، وأيضًا قدرة المدربون على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز، فضلًا عن رقي مستوى الاستضافة الذي قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة والإعاشة وتجهيز قاعات التدريب، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل ما تم اكتساب من معرفة وخبرات إلى زملائه بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء في مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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