الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التنمية المحلية يوجّه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لموجة الطقس السيئ

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لموجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية شهدت أمطارًا خفيفة، وأيضًا المنطقة الشمالية بالقاهرة، بينما شهدت المنطقة الجنوبية استقرارًا في حالة الطقس.

وأضاف قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن هناك استمرارًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح، مع نشاط خفيف للرياح، مما أسفر عن تجمعات للمياه، بجانب إغلاق ميناء السخنة بالسويس، ونشاط للرياح على محافظة دمياط.

البحيرة شهدت سقوط أمطار خفيفة

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن البحيرة شهدت سقوط أمطار خفيفة، وإغلاق ميناء العريش بشمال سيناء أمام حركة السفن، لسوء الأحوال الجوية، أما الإسكندرية فشهدت نشاطًا للرياح مع استقرار في الأحوال الجوية.

 

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقات بين الجهات المعنية، وغرف العمليات بين بعضها البعض في المحافظات، وأيضًا تنسيقات مع الحماية المدنية، وكذلك الأمر مع منظمات المجتمع المدني.

موجة الطقس السيئ رفع درجة الاستعداد وزير التنمية المحلية خالد قاسم الدكتور خالد قاسم تحسبا الطقس السيء

مواد متعلقة

خالد عكاشة: مصر هى الدولة الشقيقة والداعمة بطبيعة دورها التاريخى (فيديو)

حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرًا بالفيوم لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

مهرجان الرواد المسرحى يتلقى العروض المشاركة في دورته الخامسة عشر

محمد أبوشامة يبرز دور مصر فى دعم المتضررين بالمغرب وليبيا

زعيم قبائل أزوية الليبية: نطالب بفتح تحقيق مع الهيئة العامة للجسور (فيديو)

مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى: الكثافة السكانية بدرنة أسهمت فى ارتفاع أعداد الضحايا

المنفى يشكر الرئيس السيسى على دعم مصر لليبيا فى أزمة إعصار "دانيال"

"إكسترا نيوز" ترصد حالة الطقس بمحافظة مطروح وتأثير العاصفة دانيال (فيديو)

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

28 سبتمبر.. إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

عاجل.. وزير التعليم: سنبدأ قريبًا فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية

"مسمعتش كلامى".. تفاصيل اعترافات قاتل شقيقته فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟