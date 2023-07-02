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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هشام آمنة: تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة باستثمارات 12 مليار جنيه

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

تلعب وزارة التنمية المحلية دورًا مهمًا وحيويًا في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، و مصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية وحتى 30 يونيو 2023.

وبذلت الوزارة جهودًا كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة مما يمثل نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويسهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.

وكشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة، وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة قال وزير التنمية المحلية: بلغ إجمالي التراكمات التاريخية للقمامة 4.8 مليون طن قمامة، وتم الانتهاء من رفع القمامة بعدد 46 موقعًا بإجمالي تراكمات 2,7 مليون طن بتكلفة بلغت 293 مليون جنيه، وجارِ العمل على رفع 2,1 مليون طن من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة و300 ألف طن بمحيط المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه في مجال إنشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة، تم منها تسليم 14 محطة، كما بلغ إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة، وتم الانتهاء من تسليم 9 محطات منها وجارِ تنفيذ المتبقي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة، فقد تم الإنتهاء من تسليم 21 مدفنًا صحيًا من إجمالي 41 مدفنًا من المقرر إنشائها، وجارِ العمل في تنفيذ المتبقي وهو 20 مدفنًَا صحيًا، لافتًا إلى أنه في مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط الفرز الأولي، بلغ إجمالي عدد المصانع المقرر إنشائها 12 مصنع معالجة وتدوير، تم الإنتهاء من تسليم عدد 8 مصانع منها 4 مصانع و4 خطوط، وجارِ العمل على تنفيذ المتبقي منها، وفيما يتعلق بخطوط فرز أولى، جارِ العمل على تنفيذ 4 خطوط.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا بمحافظات (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية)، مشيرًا إلى أنه تم شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية ورفع كفاءة عدد 6000 معدة.

30 يونيو 2023 93 مليون جنية الإدارة المتكاملة للمخلفات التنمية المحلية التخلص من المخلفات البيئة والنظافة البنية الاساسية الجهات المعنية بالدولة التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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