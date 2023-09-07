"القاهرة" تتفوق على المحافظات بـ1,5 مليون شجرة ضمن مبادرة الـ"100 مليون"

تلقى وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، اليوم الخميس، تقريرًا حول مجهودات المحافظات بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

الانتهاء من 99% من المرحلة الأولى

وأكد وزير التنمية المحلية، وفقًا للتقرير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة نجاح بلغت 99%، لافتًا إلى أن مجهودات المحافظين، أسهمت في نجاح المرحلة الأولى، ويجري العمل حاليًا لبدء المرحلة الثانية.

القاهرة تتصدر المشهد بين المحافظات في 100 مليون شجرة

وعن مجهودات المحافظات، ونسب تنفيذ المبادرة، وإجمالي ما تم زراعته في كل محافظة، قال: إن محافظة القاهرة احتلت الصدارة بشأن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث بلغت نسب التنفيذ 1,5 مليون شجرة، محتلة المركز الأول بين باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح أن محافظة الجيزة، احتلت المرتبة الثانية من حيث زراعة الأشجار، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، حيث بلغت 585 ألف شجرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة سوهاج احتلت المرتبة الثالثة بين باقي محافظات الجمهورية، بإجمالي 404 آلاف شجرة، تعقبها محافظة الشرقية بعدد 393,9 ألف شجرة.

الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية

وأوضح أن الهدف من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، الحفاظ على البيئة وخلق مناخ مؤهل ومناسب يستطيع من خلاله أن يقلل من حدة الاحتباس الحراري.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مبادرة 100 مليون شجرة تستهدف أيضًا، تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مختلف محافظات الجمهورية، وما تشهده تلك التغيرات من سلبيات كثيرة على صحة وسلامة المواطن، مشددًا على ضرورة التزام كل محافظة بتنفيذ النسبة المقررة لها لضمان تنفيذ المبادرة في الوقت المحدد لها.

وشدد على ضرورة متابعة المحافظين، من خلال تنظيم حملات مكثفة على مختلف المراكز والمدن والأحياء والوقوف على مدى تنفيذ المبادرة، من خلال إعداد خريطة تفصيلية عن احتياجات كل منطقة داخل محافظاتهم، بما يضمن استمرار تنفيذ المبادرة، وإزالة أي تعديات تطرأ عليها.