تطوير الفصول ودورات المياه.. تعرف على استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى

حالة من الاستعدادات التي تشهدها مختلف المدارس على مستوى محافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، التي تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، موعد دخول المدارس 2023 وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع أنواع المدارس، في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وينتهي يوم 8 يونيو 2024، بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات).

استعدادات المدارس للعام الدراسي

ورصدت "الدستور" استعدادات عدد من المدارس بمحافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد التي جاءت على النحو التالي، حيث قامت مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق بعمل حملة موسعة على المدرسة بالكامل لتطويرها على كافة المستويات، من خلال إصلاح وتجديد المقاعد الخاصة بالطلاب بجانب دهان الفصول من الداخل والخارج، إصلاح أبواب الفصول ودهان البوابات الرئيسية الخاصة بالمدارس، علاوة على تنظيف الفناء الخاص بالمدرسة وتصليح الانترلوك حفاظا على سلامة الطلاب، واستقبالهم خلال عامهم الدراسي الجديد والذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

العام الدراسي الجديد

فيما حرصت مدرسة الوراق بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن تقوم بتزيين الفصول الخاصة بالروضة لتحفيز الطلاب من الأطفال على المدارس واستقبال العام الدراسي الجديد بحفاوة، كما قامت بحملات تنظيف موسعة على كافة أرجاء المدرسة علاوة على تنظيف الشوارع والأحياء المحيطة بالمدرسة، وأيضا تم تطوير المقاعد التالفة لكي تتناسب مع الطلاب، بالإضافة إلى عملية تطوير شاملة لكافة دورات المياه الموجودة بالمدرسة.

وكثفت مدرسة الأضواء بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، الرقع الخضراء بالمدرسة خاصة في الفناء وبجوار المدرسة من الخارج لإعطاء منظر جمالي للمدرسة من الداخل والخارج، كما تم دهان جدران المدرسة ووضع لوحات ولافتات متعددة أمام الفصول وفي المدرسة بشكل عام، ذلك بجانب حملات النظافة التي شنتها على كافة الفصول والمدرسة من الداخل.

تجهيزات مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسى الجديد

كانت قد أعلنت محافظ الجيزة عن دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات بالعام الدراسى الجديد بتكلفة 362 مليون جنيه، والتي توفر توفر 699 فصلاً دراسياً يسهم فى تفتيت الكثافات الطلابية، كما تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، وتم تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مؤكداً توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول.

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد