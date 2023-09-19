موعد دخول المدارس للعام الدراسي 2023-2024

موعد دخول المدارس 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، بتلك الكلمات البحثية، مع اقتراب الموعد المحدد لانطلاق العام الدراسي المقرر فى الشهر الجاري.

موعد دخول المدارس 2023

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، موعد دخول المدارس 2023 وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع أنواع المدارس، في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

وفقا للخريطة الزمنية، المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد جاءت كالتالي:

يبدأ العام الدراسي الجديد، يوم السبت 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2024 في كافة المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات). تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم 8 فبراير 2024. تستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوع دراسي منهم نحو 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و 16 أسبوع للفصل الدراسي الثاني توحيد الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية لكي يتم توحيد الإجازات سواء منتصف العام أو أحر العام لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات. تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة، على انتهاء كافة أعمال الصيانة، خلال فترة الإجازة الصيفية في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي، لغات) في كافة محافظات الجمهورية وفقا للخطة التي أعلنها وزارة التربية والتعليم، عن تطويرات الأبنية التعليمية والتي تشمل صيانة مباني المدارس الحكومية لضمان سلامة الطلاب طوال العام الدراسي وعدم وجود أي تصليحات تعيق الدراسة.