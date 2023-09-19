أدوات مدرسية ولحوم وحلاوة المولد.. "أهلًا مدارس" يقدم خدمات متعددة للمصريين

في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 14 من أكتوبر يقام معرض أهلًا مدارس، الذي تعمل الدولة على إقامته في هذا التوقيت من كل عام، ليضم جميع مستلزمات الدراسة التي يحتاج إليها الطالب بأسعار مخفضة، ويبدأ التخفيض من 20% وحتى 50% على بعض السلع، في محاولة من الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار.

هذا العام يضم المعرض ألوانًا مختلفة من الخدمات، فلم تقتصر الخدمات التي يقدمها المعرض على أغراض المدارس فحسب، وإنما امتدت لتشمل اللحوم البيضاء والحمراء، وكذلك حلاوة المولد النبوي الشريف والذي يتزامن الاحتفال به مع موسم بداية المدارس هذا العام، وكل هذه الخدمات تقدم بأسعار مخفضة أيضًا.

مستفيدون من معارض أهلا مدارس: ننتظر المعرض كل عام ووجود حلاوة المولد مفاجأة لنا

وقالت مها هشام، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، إنها تنتظر معرض أهلًا مدارس كل عام حتى تتمكن من شراء جميع المستلزمات الخاصة بأطفالها الثلاث، والتي تتكبد مبالغ طائلة إذا ما قررت شراءها من أمكان أخرى غير هذا المنفذ الوطني المدعم.

وتضيف مها لـ"الدستور" أنها تسكن في منطقة الطالبية بشارع الملك فيصل، فيما يعني أنها قريبة للغاية من المنفذ الموجود على الشارع الرئيسي ويبعد عن منزلها خطوات معدودة.

وأضافت مها، أن هذا القرب جعلها تراقب باهتمام بالغ خطوات إقامة المعرض والترتيبات التي سبقت الافتتاح، الأمر الذي جعلها من أوائل المواطنين الذين قاموا بزيارة المعرض بالأمس، فور الانتهاء من التجهيزات وإقامة الافتتاح الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

معرض أهلًا مدارس يتواجد في الغالبية العظمى من محافظات مصر، وفي القاهرة والجيزة، تختص محافظة الجيزة وحدها بـ 5 معارض موزعة بشكل يناسب التنوع الجغرافي، بحيث يكون قريبا من جميع سكان المحافظة، ويعتبر المعرض الموجود بمنطقة المطاحن شارع الملك فيصل، هو الأكبر بين معارض محافظة الجيزة الخمس.

وفي أول أيام الافتتاح أيضًا، قصد أمير حمادة، معرض أهلًا مدارس، حيث تمكن من شراء جميع المستلزمات الخاصة بأطفاله بأسعار مخفضة، والأهم أنه تمكن من الحصول على الزي المدرسي بسعر لم يتخط حاجز الـ140 جنيها، وهو رقم زهيد بحسب ما اعتبره الأب بعدما قارن هذا السعر بالأسعار الموجودة بالخارج.

وأضاف حمادة، لـ"الدستور"، أن أشد ما أسعده بهذا التخفيض هو أنه مستمر لمدة يومين فقط، وتمكن من اللحاق به قبل مرور المدة أو نفاذ الكمية.

حمادة كان مقرر أن يؤخر عملية شراء حلاوة المولد لأطفاله، حتى ينتهي من شراء الأساسيات التي يحتاج إليها أطفاله قبل بدء الدراسة، ليتفاجأ أثناء مروره بالمعرض بوجود كافة أشكال حلاوة المولد، وإنها مخفضة أيضًا، الأمر الذي جعله يتمكن من شراء الأدوات المدرسية وحلاوة المولد النبوي الشريف معًا، ويدخل سعادة مضاعفة على قلب أولاده.

يقدم معرض أهلًا مدارس اللحوم بأسعار مخفضة عن تلك الموجودة بالخارج بحيث يتراوح سعر اللحم المفروم وزن 900 جرام من 160 إلى 170 جنيها، على عكس أسعاره بالخارج والتي تقترب من حاجز الـ300 جنيه.

أم كريم، حارسة عقار، قالت إنها تنتظر هذا المعرض كل عام أيضًا هي وشقيقتها التي تعمل في العقار المجاور لها، تذهبان معًا، تشتري أم كريم أدوات الدراسة لأطفالها، بينما أشترت شقيقتها عروسة المولد لطفلتها الصغيرة، التي لم تبلغ سن الدراسة بعد.