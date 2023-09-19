محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتماماً بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية، وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية، جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية .

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية للوقوف على مستوى التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس .



دخول 28 مدرسة جديدة للخدمة تضم 699 فصلا دراسياً بتكلفة 362 مليون جنيه

وأكد المحافظ ، خلال الاجتماع اتخاذ العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد والتى جاء على رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه وتضم 699 فصلا دراسياً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه ليصل إجمالى ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد حوالي 710 مليون جنيه.

مما يعكس حجم الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لرفع كفاءة المنظومة بالكامل هذا الى جانب ما تقوم به حاليا المدارس والإدارات التعليمية، فى إجراء الصيانات البسيطة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، وكل ما يخص العملية التعليمية من الموارد الخاصة بهم وذلك لتوفير سبل الراحة للطلاب.

التوجيه باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات



وخلال اللقاء كلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول مؤكداً على دعم احتياجات المدارس بحوالي 2000 ديسك مدرسي جاري توزيعهم من خلال هيئة الأبنية التعليمية، بالاضافة الى 2883 ديسك مدرسي إضافي من مدارس التعليم الفنى يتم توزيعهم من خلال مديرية التربية والتعليم لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية .

وطالب محافظ الجيزة، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي للتعامل الفورى مع اى معوقات والتأكد من توافر كافة عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز، والأحياء والجهات المعنية وضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الادوات والمستلزمات المكتبية وغيرها ( السبلايز ) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.



3 ملايين طالب بمدارس محافظة الجيزة

وأشار اللواء أحمد راشد، ان العام الدراسى الجديد سوف يشهد دخول حوالى 3 مليون طالب بمدارس محافظة الجيزة الامر الذي يتطلب رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان الظهور بالشكل الأمثل مشدداً على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتواجد المشرفين لمنع التزاحم والتأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصا علي السلامة العامة للطلاب.

وشدد المحافظ، على استمرار المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات و سلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة.

مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق و خزانات المياه والعمل علي ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب إنتهاء اليوم الدراسي ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصا علي صحة وسلامة الطلاب.

واستمع محافظ الجيزة، إلي مقترحات مديري الإدارات التعليمية وناقش أبرز العقبات التي تواجههم ووجه بسرعة حلها مع التشديد علي ضرورة التواصل الدوري مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وغرفة العمليات والتنسيق للتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة، مشدداً على ضرورة تعظيم دور مجالس الآباء والأمناء لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.



استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس

ومن جانبه قدم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الشكر لمحافظ الجيزة لاهتمامه بالعاملين بالمنظومة التعليمية وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب، مشيراً أنه تم الإنتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس، كما تم استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس وجارى استكمال أعمال الاستلام للكتب.

وأكد أنه تم اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجياً فى الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، بحيث يكون يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، ويوم الاثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي الثانى الاعدادى والثانى الثانوى، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الاعدادي والثالث الثانوى، ويوم الاربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائي، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها كما تم التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمنى بين دخول وخروج الطلاب فى المدارس التى بها اكثر من فترة دراسية.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، والعقيد محمد أحمد شافعى المستشار العسكري للمحافظة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الناصر سعد مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء ومديري ووكلاء الادارات التعليميه بالمحافظة .