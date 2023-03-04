مدير «تعليم الجيزة» يصدر تعليمات أمنية مشددة على المدارس

أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدة تعليمات للمدارس وذلك وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية داخل المنشآت التعليمية للحفاظ عليها وعلى أبنائنا الطلاب والمعلمين.

حيث اجتمع اليوم سلومة، مع مديري أمن الإدارات التعليمية، لتوضيح دور الأمن فى متابعة الإجراءات الأمنية فى المدارس وذلك فى عدة محاور:

١_ضرورة الاستعلام الأمنى لكل موظف جديد يدخل المنشأة قبل استلامه العمل .

٢_المتابعة المستمرة ليلا لأفراد أمن المدارس والتأمين الجيد لأسوارها ومداخلها .

٣_التنبؤ بالمشكلات والصعوبات وطرق حلها قبل حدوثها .

٤_التأكد من مصدر المعلومة بكل دقة ويتم توثيق الحدث حتى لا تحدث خلل واضطراب .

٥_ضروره اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة حدوث سرقات بالمدارس ولا يتم التهاون ومعاقبة المقصر حرصا على المال العام

٦_متابعه البلاغات باستمرار حتى يتم إنهاء المشكلة وعدم التراخى فى المتابعات الدورية .

٧_عدم التصوير داخل المدارس إلا بعد الموافقة الأمنية . ما عدا توثيق الفعاليات أو الأنشطة المنوط بها العلاقات العامة .

٨_ضروره الإبلاغ الفوري بأى مشكلة لغرفة العمليات لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة

٩_ضروره متابعة المدارس الخاصة عند حدوث أى مشاكل والرجوع إلى الإدارة والتعليم الخاص .

١٠_التأكد من طفايات الحريق ومدى صلاحيتها ومتابعتها باستمرار .

١١_تفعيل الكاميرات داخل المدارس سواء حكومي أو خاص .

١٢_ممنوع عمل فعاليات داخل المدارس بدون تصريح من الأمن .

١٣_حظر استخدام أى مصدر اشتعال غير آمن .

١٤_متابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس والتأكد من صلاحية خط الحريق وصلاحية طفايات الحريق حرصا على أمن وسلامة الطلاب .

١٥_ترشيد الكهرباء ليلا بجميع المدارس ومراجعة الحراسة الليلية.