مع انطلاق الدراسة.. إحالة مديري مدارس فى أسوان للتحقيق لعدم الجاهزية

مع انطلاق ماراثون العام الدراسى الجديد 2023/2024، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارتى دراو وكوم أمبو لمتابعة انتظام العملية التعليمية فى المدارس ذات الفترتين الصباحية والمسائية.

وذلك بمرافقة عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، فضلًا عن والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وكمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو، علاوة على القيادات التعليمية والتنفيذية.

وتفقدت نائب المحافظ مدرسة النجاجرة الإبتدائية بإدارة كوم أمبو التعليمية والتى تضم 28 فصل دراسى، وعدد طلابها 1458 طالب، ثم قامت بتفقد مدرسة السبيل بحرى الإعدادية المشتركة والتي تضم 12 فصل بإجمالى 600 طالب، ويوجد بالمدرسة فترة مسائية خاصة بالمرحلة الإعدادية.

إحالة مديرى مدارس إلى التحقيق

وقد شددت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة إزالة سور المدخل الداخلي للمدرسة لتسهيل حركة الدخول والخروج للطلاب، مع رفع مستوى النظافة العامة، وتلافى كافة الملاحظات التى رصدتها أثناء جولتها التفقدية، هذا وتطبيقًا لسياسية الثواب والعقاب.

وخلال تفقد نائب محافظ أسوان لمدرسة على سليمان الإبتدائى والإعدادى والتى تحتوى على 10 فصول بإجمالى 336 طالب قررت إحالة مديرى المدرستين إلى التحقيق لعدم تحقيق الجاهزية الكاملة فى الإستعداد المسبق لبدء العام الدراسى، وخاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة بهذه الصروح التعليمية.

فيما أشادت غادة أبو زيد بمستوى النظافة العامة، والإهتمام الملحوظ من مديرة مدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات، والتي تضم 860 طالب داخل 16 فصل دراسى بالشكل العام للمدرسة، والحرص على نظافة الفناء والفصول ووضع أدوات الآمن الصناعى، مع جاهزية الغرف والمعامل بشكل منسق وجمالى لاستقبال الطلاب

وعقب ذلك قامت نائب المحافظ بتفقد مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات، والتى تضم 752 طالب داخل 20 فصل دراسى حيث تم عمل بانوراما أكتوبر على حائط المدرسة بمناسبة الذكرى الخمسون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ثم تفقدت النائبة أعمال تجهيز قاعة الإجتماعات التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو حيث وجهت بسرعة الإنتهاء من التجهيز الخاص بالقاعات فى أقرب وقت لتكون على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.

واختتمت الدكتورة غادة أبو زيد جولتها بتفقد مدرسة الزبير بن العوام الإبتدائية التابعة لإدارة دراو، والتى تم نقلها لمركز شباب الغابات لتنفيذ الإزالة لمبنى المدرسة لما كان يمثله من خطورة، وحفاظًا على سلامة طلاب المدرسة بإجمالى 320 طالب داخل 6 فصول، وسيتم إضافة 4 فصول أخرى لإستيعاب الطلاب.