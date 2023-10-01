بالهدايا وأعلام مصر.. مدارس الوادي الجديد تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة (صور)

استقبلت مدارس الوادي الجديد طلابها صباح اليوم الأحد، فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الأول بتوزيع الحلوى والشوكولاتة وأعلام مصر على الطلاب خلال دخول المدارس.



وحرصت إدارات المدارس، على أن تقدم حلوى متنوعة للطلبة في طابور الصباح، وتقديم فقرات فنية خفيفة وإذاعة أغاني وطنية وأغنيات عن الدراسة والتعليم، وتم تسليم الطلاب بالونات وأعلام مصر وتوزيع هدايا على الطلاب.



ونشرت مديرية الأمن قوات من الشرطة النسائية لتأمين مدارس الفتيات على مستوى المحافظة، بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبوالليل، حيث شاركت عناصر الشرطة النسائية في طابور الصباح بالمدارس الفنية والزراعية والثانوية، ودفعت مديرية أمن المحافظة بعددٍ من أفراد الشرطة النسائية للتواجد طوال اليوم بالمدارس.

فيما تزينت مدارس المحافظة بشعارات الترحيب والبلالين وتهذيب الأشجار والنخيل ابتهاجا وسرورا لبدء العام الدراسي بمدارس الوادي الجديد.

وفي نفس السياق حرص جميع مدرسي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس الوادي الجديد على انتظار الطلاب على أبواب المدرسة للترحيب بهم في أول أيام الدراسة ومعانقتهم ومودتهم لغرث روح المحبة والاحترام المتبادل بينهم.

ووجه المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، خلال بيانه اليوم الأحد، بضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بمنظومة العمل من أجل عام دراسى سعيد ومنضبط، كما وجه بضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات



كما وجه وكيل التعليم بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فورى.

كما وجه الشكر والتقدير لما تشهده مدارس المحافظة من زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ( المدارس الخضراء )