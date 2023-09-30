472 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب بالوادى الجديد.. غدًا

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن غدًا الأحد، تستقبل 472 مدرسة من محافظة الوادي الجديد حوالي 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وتفقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، سير منظومة العمل والتشطيبات النهائية الخاصة برفع كفاءة وتطوير مدرسة جدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة باريس التعليمية، وكذلك المرور على بعض مدارس المحافظة في إطار الاستعداد والجاهزية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، غدًا الأحد، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

استعدادات المدارس

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وتفقد وكيل التعليم، الحجرات الدراسية والمعامل والفناء؛ للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل لحظة بلحظة والالتزام بالإجراءات اللازمة التي من شأنها أمن وسلامة الجميع، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود للارتقاء والنهوض بمنظومة العمل من أجل عام دراسي منضبط.

وعقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمناقشة وبحث آخر المستجدات والاستعداد للعام الدراسى الجديد، والذى ينطلق الأحد المقبل.

وخلال اللقاء، بحث وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور خطة العمل لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وجَّه بضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات.

تكثيف المتابعات الميدانية

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على تكثيف المتابعات الميدانية خلال الساعات القليلة القادمة لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات، وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس والاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية.

وناقش عبدالعزيز خطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة، مشددًا على توفير الأجواء المناسبة الجاذبة للطلاب مع تقديم سبل الدعم النفسي والمعنوي لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى، وكذلك اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من متحورات فيروس كورونا وتطهير الفصول والمعامل أولًا بأول.

ووجّه وكيل التعليم، بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات فورًا.

كما وجَّه الشكر والتقدير لما تشهده مدارس المحافظة من زيادة المساحات الخضراء وفقًا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد (المدارس الخضراء)، والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين.

وفي ختام اللقاء، جرت مناقشة مجموعة من مقترحات مديري الإدارات، حيث وجّه وكيل التعليم بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود لتخريج أجيال مستقبلية واعدة.