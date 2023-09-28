الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يُتابع استعدادات المديريات لانطلاق العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم يعقد
وكيل التعليم يعقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد “2023 - 2024”.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.
وعقد “عبد العزيز” اجتماعه بمديرى الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمناقشة وبحث آخر المستجدات والاستعداد للعام الدراسى الجديد، والذى ينطلق الاحد المقبل

وخلال اللقاء، بحث وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور  خطة العمل لإستقبال العام الدراسى الجديد. حيث وجه بضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات

ضرورة الاطمئنان على جاهزية المدارس بصفه مستمرة 

وشدد وكيل "تعليم الوادي الجديد" على تكثيف المتابعات الميدانية خلال الساعات القليلة القادمة لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات، وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس والاطمئنان على الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت  التعليمية.

وناقش “عبد العزيز” خطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة مشددا بتوفير الأجواء  المناسبة الجاذبة للطلاب مع تقديم سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى، وكذلك اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية من متحورات فيروس كورونا وتطهير الفصول والمعامل أولا بأول

تطبيق سياسة الباب المفتوح وحل المشكلات بشكل فوري 

ووجه وكيل التعليم بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فورى.

كما وجه الشكر والتقدير لما تشهده مدارس المحافظة من زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ( المدارس الخضراء ) 
والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين.

وفى ختام اللقاء، جرى مناقشة مجموعة من مقترحات مديرى الإدارات، حيث وجه وكيل التعليم  بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج اجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد جاهزية كافة مدارس المحافظة لإستقبال الطلاب بدء العام الدراسي الجديد الفيديو كونفرانس التوزيع العادل لجميع المعلمين

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