السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس المحافظة استعدادًا للعام الدراسي

وكيل التعليم يتفقد
وكيل التعليم يتفقد إحدي مدارس المحافظة

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، جولة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بالخارجة.

وتابع آخر المستجدات والتجهيزات النهائية في إطار الاستعداد لافتتاح المدرسة مطلع العام الدراسى الجديد كأول مدرسة دولية على مستوى الصعيد تقدم خدمة تعليمية متميزة بمصروفات اقتصادية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

تجهيز المدارس وإنهاء أعمال الصيانة والتطوير 

وتفقد وكيل التعليم تجهيزات قاعات رياض الأطفال، والحجرات الدراسية وأعمال رصف الفناء وأعمال الزراعات وتنجيل الملعب باللون الأخضر المبهج  لإضفاء مظهر جمالي وحضاري مشرف يليق بهذا الصرح التعليمي العملاق.

الجدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد أعلنت بالتنسيق مع قطاع المدارس الرسمية الدولية Ips استثناء من بعض شروط التقديم بالمدرسة  استجابة لمطالب أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، حيث تم الموافقة على النزول بسن القبول بالمستوى الأول من رياض الأطفال لمواليد الفترة من 2 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، والصف الأول الابتدائي حتى مواليد 1 ديسمبر 2019، بجانب قبول التحويل من المدارس الحكومية لتلاميذ المستوى الثاني لرياض الأطفال، وتلاميذ الصف الأول.

وكيل التعليم الوادي الجديد المدرسة الرسمية الدولية الإستعداد لافتتاح المدرسة استجابة لمطالب أولياء الأمور جاهزية مدارس المحافظة التحقق من معايير الأمن والسلامة

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