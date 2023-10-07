بوابة الوظائف الحكومية للتربية والتعليم.. تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثالثة

يبحث العديد من المعلمين والمعلمات عن بوابة الوظائف الحكومية للتربية والتعليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقب الإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم 2024.

بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يتم التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر الإعلان عنها رسميا.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقدا الخميس ٥ أكتوبر، سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

بوابة الوظائف الحكومية استعلم بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023 للمتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة لمسابقة العام الثاني ٢٠٢٣ لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج المحافظات التالية على مدار الأسابيع التالية.

آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم

أوضح وزير التربية والتعليم، أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

كيف أقدم في مسابقة التربية والتعليم؟

وتساءل العديد من المعلمين حول كيفية التقديم في مسابقة التربية والتعليم.

من جانبه أعلن الدكتور صالح الشيخ، عن عزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع الوزارة، الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث، في شهر يناير المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مسابقة 30 الف معلم المرحلة الثالثة

وناشد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الراغبين في التقدم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقة العام الأول ومسابقة العام الثاني بالاستعداد جيدا والتقديم في مسابقة العام الثالث 2024.

وطالب بعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، مشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)

ما هي الوظائف الحكومية؟

تتيح بوابة الوظائف الحكومية التقديم في الوظائف التالية ضمن الفترات المحددة لكل وظيفة

وظائف قيادية، جامعة أسيوط في الفترة من 2023/10/ 03 إلى 2023/11/05

وظائف قيادية بالجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الفترة من 2023/10/03 إلى 2023/11/05

وظائف قيادية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في الفترة من 2023/10/02 إلى 2023/11/01

وزارة الأوقاف في الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/10/31

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

مدير مديرية اوقاف مستوى (أ) بواقع عدد (6) وظائف لمديريات: - (بنى سويف – الفيوم – المنيا – سوهاج – الأقصر – اسوان).

مدير مديرية اوقاف المستوى (ب) بواقع (3) وظائف لمديريات: (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد ).

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/10/31

مدير عام الإدارة العامة للأمن

وظائف قيادية، جامعة كفر الشيخ في الفترة من 2023/09/25إلى 2023/10/24

طبيب مقيم بمستشفى جامعة كفر الشيخ عن طريق الاعارة من وزارة الصحة في الفترة من 2023/09/25 إلى 2023/10/08

وظائف قيادية، الهيئة العامة للتنمية السياحية في الفترة من 2023/09/21 إلى 2023/10/20

أمين كلية التربية، جامعة سوهاج في الفترة من 2023/09/20إلى 2023/10/19

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وزارة النقل - قطاع النقل البحري في الفترة من 2023 /09/18 إلى 2023/10/18