ما هي الشهادات المؤمنة شرط التعاقد مع الفائزين في الـ30 ألف معلم؟

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني أن المعلمين الجدد المتعاقدين لمسابقة الـ30 ألف معلم وقد تم إعلان اسمائهم فى المديريات التعليمية سوف يقومون بتوقيع العقود عقب وصول الشهادات المؤمنة للمديريات وهي شرط للتعاقد.

والشهادات المؤمنة للمعلمين هي الإثبات بأن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية والتي عقدت لهم في إحدى الجهات المعنية، مشددا أن الشهادة المؤمنة تعتبر مستند أساسي ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات لـ"الدستور" عن أن التظلمات الخاصة على نتائج غير الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم تتم من خلال المديريات التعليمية وليس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وأضافت المصادر أن التظلمات سيتم النظر فيها والبت فيها ومن له حق أو مظلوم سوف يحصل على حقه.

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.