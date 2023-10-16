الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع بداية التعاقد.. الأوراق المطلوبة من المعينين بمسابقة الـ30 ألف معلم

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أيام قليلة وتبدأ المديريات التعليمية فى استلام الأوراق الخاصة بالفائزين فى مسابقة الـ30 ألف معلم، وقد أعلنت المديريات التعليمية عن أنه سيتم البدء فى التعاقد مع المعلمين فور وصول الشهادات المؤمنة للمديريات.

وتضمنت الأوراق المطلوبة قبل التعاقد وهى الأوراق التى طلبتها المديريات: 

قرار المجلس الطبي.

بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة ميلاد مميكنة.

أصل المؤهل الدراسي.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث.

إقرار الحالة الاجتماعية.

إقرار الذمة المالية.

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وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات لـ"الدستور" عن أن التظلمات الخاصة على نتائج غير الفائزين فى مسابقة الـ30 ألف معلم تتم من خلال المديريات التعليمية وليس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 

وأضافت المصادر أن التظلمات سيتم النظر فيها والبت فيها ومن له حق أو مظلوم سوف يحصل على حقه.

وكان قد قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

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