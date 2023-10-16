الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يقدم طلب إحاطة لوزير التعليم العالى

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب قيام المسئولين بجامعة سوهاج بإلغاء أعمال الطرح والأسناد الخاصة بإنشاء مبنى حيوى يوفر  100 سرير لخدمة المرضى من أبناء المحافظة  وذلك فى ظل توجه الجامعة ضمن خطة تطوير المستشفى الجامعى القديم بإزالة أحد مبانى المستشفى الذي يستخدم كإقامة للمرضى ويوفر عددا كبيرا من الأسرة.

اعتماد مبلغ مالى قدرة 455 مليون جنيه بموازنة العام الحالى لإنشاء المبنى

وأشار سالم خلال طلب الإحاطة إلى أن الجامعة قامت بإدراج اعتماد مبلغ مالي قدره 455 مليون جنيه في موازنة العام الحالي لإنشاء المبنى، وصدر أمرٌ بتكليف إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في 26 يوليو 2023، وبدأت الشركة في اتخاذ إجراءات البدء الفعلي في عمليات الإنشاء وتجهيز الرسومات والمقترحات الخاصة بأعمال الإنشاء والتجهيز، ومع ذلك، توقف المشروع بشكلٍ مفاجئ بعد صدور أمرٍ بإلغاء تنفيذه من إدارة الجامعة في سوهاج، دون إبداء أسباب منطقية ومقبولة لقرار الوقف، أو حتى عرض كيفية توفير سرير بديل للمرضى المترددين على المستشفى خلال المرحلة المقبلة، مما تسبب في موجةٍ من الغضب والاستياء الشديد بين أبناء المحافظة وقطاعٍ كبيرٍ من الكادر الطبي بالمستشفى الجامعي.

وأوضح نائب سوهاج أن المبنى الأساسي والخاص بإنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي القديم تمَّ الانتهاء من تنفيذه دون استخراج التراخيص القانونية له، ولم يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن، ولم يستفِد منه.

مطالبة بعرض أسباب قرار الإنشاء وأسباب الإلغاء أمام مجلس النواب

وطالب وكيل خطة النواب وزير التعليم العالي والمسئولين بجامعة سوهاج بعرض أسباب قرار الإنشاء وأسباب الإلغاء أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب للوقوف على حقيقة الأوضاع ومحاسبة المسئولين عن الخطأ.

طلب إحاطة النائب مصطفى سالم مجلس النواب الجامعة جامعة سوهاج المستشفى الجامعي

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