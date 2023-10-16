الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل خطة النواب: الرئيس حسم الجدل بشأن مزاعم إسرائيل بنقل الفلسطينيين إلى سيناء

مصطفى سالم
مصطفى سالم

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة تعكس وعيًا شديدًا للمخططات التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين.
وأشار سالم إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول التي تحملت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وخاضت حروبًا حتى تعود الأرض لأهلها، ولها دور بارز في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقوقهم. وهذا ليس جديدًا على الدور المصري والقيادة السياسية الحكيمة.

 

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وأوضح وكيل خطة النواب أن كلمة الرئيس تنبه لمخططات مدعومة لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين والتنكيل بالمقاومة، وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48، وهذا لن يحدث لأن مصر تبذل كل ما تستطيع لنجدة الفلسطينيين دون أن ترضى باقتلاعهم من أرضهم. كما أوضح أن الرئيس بكلمته الحاسمة وضع حدًا لما يشاع حول نزوح الفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني.

وأضاف: "الرسالة كانت واضحة في مواجهة حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وتزيل كثيرًا من اللبس والغموض الذي تشيعه دوائر غربية حول الموقف المصري، وما تردد من أعداء السلطة المصرية حول الصمت المصري تجاه ما يحدث، أو التسويق مع فكرة الممر الآمن الخبيثة".

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وقال سالم: “ستظل مصر السند والداعم للفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم الوطنية المشروعة، حتى يتوقف قصف غزة الهمجي الذي لا يتم في مواجهة مقاتلين وإنما في مواجهة أهداف رخوة وقودها نساء وأطفال عزل”.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر في كلمته من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

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كما نوه إلى أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن مصر لا تتخلي عن دورها في توفير كافة المساعدات للفلسطينيين في هذه الأزمة الشديدة كما أنها تحشد كافة الجهود للتوصل لحل  وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية. 

وأوضح أن الشعب الفلسطيني نفسه لن يقبل بالخروج من أرضه.

وشدد سالم على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة و«لا تخضع لضغوط من أحد».

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