"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا ملخصا لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وقد صدر عن الاجتماع عدة قرارات، عرضتها قناة "إكسترا نيوز" في تقرير ملخص.



وتبين أن القرارات شملت، مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.



وأوضح التقرير، إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، بالإضافة إلى تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.