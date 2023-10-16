الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

سفير تونس يوجه شكره لـ مصر لتسهيلها نقل المساعدات إلى فلسطين

السفير محمد بن يوسف
السفير محمد بن يوسف سفير تونس

أشاد السفير محمد بن يوسف سفير تونس ومندوبها لدى الجامعة العربية، بالتسهيلات التي قدمتها السلطات المصرية بمطار العريش للطائرة التونسية المحملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

 

وقال سفير تونس بالقاهرة "أتقدم بجزيل الشكر للشقيقة مصر على جهودها والتسهيلات التي قدّمتها للبعثة ولا سيما في مستوى سرعة الحصول على ترخيص العبور والإرساء للطائرة والتسهيلات الكبيرة المقدمة للطائرة ولطاقمها في مطار العريش الدولي، وهذا أمر ليس بغريب على مصر الشقيقة".

 

وأضاف أنه تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية التونسية قيّس سعيّد، وصلت طائرة تونسية محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق إلى مطار العريش الدولي الأحد.

 

وتابع قائلا "لقد تمّ حفظ هذه المساعدات، التي تشمل حوالي 12 طنا من المستلزمات الطبية وحليب الأطفال موجهة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، بمستودع تجميع المساعدات بمطار العريش في انتظار إيصالها إلى غزة فور فتح طريق آمن".

 

وأوضح السفير محمد بن يوسف أنه خلال الفترة القادمة سيتم مواصلة تنظيم رحلات جوية أخرى في إطار وقوف الرئيس قيس سعيّد وشعب تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي في هذه المحنة والوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وانتهاكات صارخة لكل القوانين والمواثيق من قبل قوات الاحتلال.

السفير محمد بن يوسف سفير تونس الجامعة العربية مطار العريش السلطات المصرية

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