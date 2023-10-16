"القاهرة الإخبارية": شاحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة تتحرك فى معبر رفح لدخول غزة

أفادت فضاية القاهرة الإخبارية بأن شاحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة تتحرك في معبر رفح للدخول إلى غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 2808 والمصابين لـ10950.

وأوضحت الوزارة، في بيان مُقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750 والمصابين لـ9700، وفي الضفة الغربية المحتلة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.